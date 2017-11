Mayer verpasste Sieg in Lake Louise knapp

Der Kärntner Matthias Mayer hat den Sieg in der ersten Weltcupabfahrt des Winters nur um 0,09 Sekunden verpasst.

Der Olympiasieger landete am Samstag beim Speed-Auftakt der alpinen Skiherren in Lake Louise (Kanada) hinter dem Schweizer Weltmeister Beat Feuz an zweiter Stelle. Platz drei ging bei dessen Comeback nach Verletzungspause an den Norweger Aksel Lund Svindal (0,32).