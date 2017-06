May will umgehend mit der Arbeit beginnen

Diese Woche sollen zudem die Gespräche zwischen den Tories und der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) über eine Zusammenarbeit fortgesetzt werden. May zeigte sich in dem Interview mit dem TV-Sender Sky News entschlossen, dem Druck gegen ihre Person standzuhalten. Sie verneinte die Frage, ob sie nach ihrer Wahlschlappe “zutiefst erschüttert” sei. “Was ich fühle ist, dass es einen Job zu erledigen gibt”, sagte sie. “Und ich denke, die Bürger wollen, dass die Regierung den Job weitermacht.”

Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit der Tories bei der vorgezogenen Unterhauswahl am Donnerstag ist May stark unter Druck geraten, auch im eigenen Lager. Ex-Finanzminister George Osborne, den sie nach ihrem Amtsantritt entlassen hatte, übte scharfe Kritik an seiner Parteikollegin. Mays Tage seien gezählt, sagte er am Sonntag der BBC. Die einzige Frage sei, “wie lange sie noch im Todestrakt” sitze.

Gespräch mit Macron

May verwies hingegen auf ihren vollen Terminkalender. Am Montag stehe die Kabinettssitzung bevor, und am Dienstag werde sie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris treffen. Bei dem Gespräch in der französischen Hauptstadt dürfte es um die Brexit-Verhandlungen mit der EU gehen, die nach dem bisherigen Zeitplan am 19. Juni beginnen sollen. Am Dienstag tritt das neu gewählte Parlament erstmals zusammen.

Der Frage, ob sie eine volle Legislaturperiode lang im Amt bleiben wolle, wich May aus. “Ich habe während des Wahlkampfes gesagt, wenn ich wiedergewählt werde, habe ich vor, für eine komplette Amtszeit zu bleiben. Aber was ich jetzt tue, ist, sofort mit der Arbeit weiterzumachen.” Als Prioritäten nannte die konservative Politikerin die Bildungs- und Wohnungspolitik.

Schlüsselposition im Kabinett bleiben konstant

May gab am Sonntag ihre vollständige Kabinettsliste bekannt, wobei die Schlüsselposten der Regierung unverändert sind: Außenminister Boris Johnson, Brexit-Minister David Davis, Finanzminister Philipp Hammond, Innenministerin Amber Rudd und Verteidigungsminister Michael Fallon bleiben im Amt.

Der Vorsitzende der stimmenmäßig als drittstärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangenen Liberaldemokraten, Tim Farron, mokierte sich über das neue Kabinett: Es sei so, “als würden die Liegestühle umgestellt, während die Titanic am Sinken ist”, sagte er.

Regierung mit DUP

May hofft, mit Unterstützung der ultrakonservativen nordirischen DUP regieren zu können. Die Gespräche zwischen den Tories und der DUP über die Unterstützung der Minderheitsregierung sollen am Montag fortgesetzt werden. Nachdem ein Sprecher Mays bereits eine Vereinbarung zwischen den beiden Parteien verkündet hatte, ruderte Downing Street Sonntag früh zurück.

Die geplante Zusammenarbeit löste in der Republik Irland Besorgnis aus. Der scheidende Ministerpräsident Enda Kenny sagte, die Bemühungen zur Bildung einer Minderheitsregierung unter Beteiligung der DUP sollten den Friedensprozess in Nordirland nicht gefährden. Kenny warnte, nichts dürfe das Karfreitagsabkommen – den Friedensvertrag für Nordirland aus dem Jahr 1998 – in Gefahr bringen. Der irische Regierungschef äußerte sich besorgt darüber, dass die probritischen Unionisten die Regierung in London mittragen sollten, während die proirischen Nationalisten in Westminster kein Gehör fänden.

(APA/ag.)