May will Parlament detaillierten Plan zum Brexit vorlegen

Die britische Premierministerin Theresa May will dem Parlament in London einen detaillierten Plan für ihre Brexit-Strategie vorlegen. Das sagte May am Mittwoch während einer Fragestunde vor den Abgeordneten in der britischen Hauptstadt. Wann genau das Papier veröffentlicht werden soll, ließ May offen. “Es wird eine angemessene Debatte in dieser Kammer und andernorts geben”, sagte May.