May ruft Briten in ihrer Weihnachtsansprache zur Einheit auf

May will die Austrittserklärung bis Ende März abgeben - © APA (AFP)

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre Landsleute in ihrer Weihnachtsansprache angesichts des Brexit-Votums zur Einheit aufgerufen. Diese Weihnachten sollten nicht nur Familien zusammenkommen – “Zusammenkommen ist auch wichtig für uns als Land”, sagte May in ihrer am Samstag veröffentlichten Rede.