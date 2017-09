May nennt manche Forderungen der EU wegen Brexit übertrieben

Zahlen nannte sie allerdings keine. Manche Forderungen, die aus der EU geäußert worden seien, bezeichnete sie aber als “übertrieben und wenig hilfreich”. Der Finanzaspekt könne nur in Zusammenhang mit den allgemeinen Fragen geregelt werden. Die verbleibenden EU-Länder müssten aber nicht fürchten, dass sie für den Rest der laufenden Haushaltsperiode mehr Geld in die Union einzahlen müssten.

Die finanziellen Forderungen an Großbritannien in Verbindung mit dem geplanten EU-Austritt gehören zu den Hauptstreitpunkten der laufenden Brexit-Verhandlungen, die Anfang kommender Woche in die nächste Runde gehen. Die “Welt am Sonntag” sprach unter Berufung auf hochrangige EU-Diplomatenkreise von 60 bis 70 Milliarden Euro, die die EU von den Briten fordere. In Medien war auch schon von bis zu 100 Milliarden Euro die Rede gewesen. May will dagegen, wie die BBC vor wenigen Tagen berichtete, nur 20 Milliarden Euro für eine Übergangszeit anbieten.

In ihrem Gastbeitrag in der Zeitung versicherte May, ihr Land wolle auch nach dem Brexit Teil der europäischen Familie bleiben. “Wir wenden uns nicht von Europa ab”, schrieb sie. Es gehe aber darum, eine neue Partnerschaft aufzubauen. An die EU-Bürger gerichtet, die in ihrem Land lebten, erklärte sie: “Wir möchten, dass Sie bleiben.” Eines ihrer ersten Ziele in den Verhandlungen sei, sicherzustellen, dass diese Menschen in ihrem Land so wie zuvor weiterleben könnten. Auf dem Gebiet Sicherheit und Verteidigung schlug sie “ein mutiges, neues, strategisches Abkommen” vor. Das solle den Rahmen für die Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit, Strafverfolgung und Justiz bilden. Erneut plädierte sie auch für eine Übergangsphase nach dem Brexit von “ungefähr zwei Jahren”, um die neuen Verfahren und Regeln nach dem britischen EU-Austritt umzusetzen.

(APA/ag.)