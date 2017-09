May hält richtungsweisende Brexit-Rede am 22. September

May will eine tiefe und besondere Partnerschaft mit der EU - © APA (AFP)

Die britische Regierungschefin Theresa May will ihre richtungsweisende Rede zum Brexit am 22. September in der italienischen Stadt Florenz halten. Darin wolle May Großbritanniens künftige Beziehung zur Europäischen Union erläutern, sagte ihr Sprecher am Mittwochabend. Die Premierministerin werde ihren Wunsch nach einer tiefen und besonderen Partnerschaft mit der EU nach dem Brexit betonen.