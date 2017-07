Maximilian Taucher mit tollen Rennergebnissen

Hohenems. Bei dem Ende Juli in Stuttgart durchgeführten, zur Renn-Serie des European Handbike Circuit zählenden Handbike-Rennens, konnte Maximilian Taucher seinen Sieg vom Vorjahr wiederholen und mit einem neuen Rekord seine letztjährigen Bestzeit um 23 Sekunden auf 2,2 Kilometer im Kinder Schüler Rennen unterbieten.

Beim am Tag darauf folgenden Halbmarathon fuhr der erst Neunjährige in der Klasse U 18 den hervorragenden zweiten Platz heraus und in der allgemeinen Klasse Platz zwölf. Schon zuvor wurde der sportliche Volksschüler, der 2007 mit einem offenen Rücken zur Welt kam, bei den Landesmeisterschaften Ende Mai von Wolfurt nach Buch auf einer sieben Kilometer langen Strecke mit 300 Höhenmetern Jugendmeister und fuhr sogar bei den Herren auf den dritten Platz in der Wertung Vorarlberger Landesmeister.

So konnte Maxi nahtlos an die Erfolge vom Vorjahr anknüpfen, als er acht Kinderrennen für sich entscheiden konnte. Anfang April hatte er den sehr anspruchsvollen Handicaplauf über eine Strecke von sechs Kilometer in Bludenz gewonnen, wurde eine Woche darauf Vizestaatsmeister im Rollstuhltennis Jugendbewerb in Schwaz (Tirol) und konnte dann auch noch das Jugend EHC Handbike Rennen in Rosenau (Frankreich) als jüngster Teilnehmer mit zwei Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten für sich entscheiden.

Ende August wird Maxi in Steinern in der Schweiz die Juniorenmeisterschaft mitfahren sowie im September in Ulm einen Halbmarathon und in Ellwangen ein Kriterium bestreiten.