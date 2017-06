Die Schulspielgruppe unter der Leitung von Direktorin Christiane Bellutta trifft sich wöchentlich, um an einem Nachmittag das Schauspiel zu „erlernen“. Das Freifach macht den Schülerinnen und Schülern sehr viel Spaß. Neben dem internen Weihnachtsspiel bereiteten sie sich im vergangenen Schuljahr auf ihren Höhenpunkt vor. „Max und die Wundersteine“ heißt das Theaterstück, das sie mit ihrer Direktorin Christiane Bellutta erarbeiteten. Vergangenen Samstagvormittag war es dann endlich soweit. Nachdem sie die öffentliche Generalprobe am Vortag für die Kindergärten und Volksschulen vorführten, saßen nun Eltern, Großeltern und Freunde im Saal. Auch besondere Gäste konnte Christiane Bellutta in der Klostertalhalle begrüßen. Pfarrer Jose Chelangara, Volksschuldirektorin Elisabeth Jenny (Außerbraz) und Kindergartenleiterin Ingrid Kofler (Außerbraz) freuten sich über das tolle Theaterstück.

Spenden für die Cliniclowns

Noch ein besonderer Gast besuchte die Schülerinnen und Schüler. „Doktor Ha-Tschi“ von den Ciniclowns Vorarlberg stattete der Vorführung einen Besuch ab. Mit den freiwilligen Spenden, die die Kinder mit der Aufführung sammelten, unterstützen sie die Arbeit der Cliniclowns, die mit ihren Besuchen in den Vorarlberger Krankenhäusern für Auflockerung im Spitalalltag sorgen. „Max und die Wundersteine“ – handelt von einer Maus, die an einem Berg ein Wunderstein findet und es seinen Freunden erzählt. Diese eilen sofort an den Fundort und bauten diese Wundersteine ab, immer mehr und immer mehr. Bis es zum „Knall“ kommt und der Berg zerbricht. „Dieses Theaterstück soll veranschaulichen, was Gier alles anstellen kann“, so Direktorin Christiane Bellutta.

Schauspieltalente

Die Schülerinnen und Schüler brillierten mit einer tollen Sprache und Gesangseinlagen. Das Theaterstück wurde von zwei Sprecherinnen begleitet. Auch das Licht und die Musik wurden von Schülern übernommen. Mit Bravour führten die jungen Schauspieltalente das Stück auf und zeigten, was sie alles im Schauspielunterricht gelernt haben. Geschminkt wurden die Kinder an beiden Tagen von Rebecka Hahn. Im Anschluss wurden die Besucher von den Müttern mit Köstlichkeiten bewirtet.