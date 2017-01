Max Simonischek für Schweizer Filmpreis nominiert

Max Simonischek hier zu sehen als "Don Juan" - © APA

Der österreichisch-schweizerische Schauspieler Max Simonischek ist für einen Schweizer Filmpreis in der Kategorie “Bester Darsteller” nominiert. Das wurde am Mittwochabend bei den Solothurner Filmtagen verkündet. Der 34-Jährige, der derzeit am Burgtheater in “Pension Schöller” zu sehen ist, spielt im insgesamt siebenfach nominierten Film “Die göttliche Heilung” den Ehemann von Protagonistin Nora.