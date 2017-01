Max-Ophüls-Preis für österreichischen Jugendfilm “Siebzehn”

“Sensibel und entschlossen inszeniert, erzählt dieser wunderbare Film von der ersten oder auch der zweiten Liebe, tiefen Sehnsüchten, der inneren Unsicherheit und der Suche nach der eigenen Identität”, lobte die Jury, der unter anderem die Schauspielerin Andrea Sawatzki, Produzent Florian Koerner von Gustorf und der Vorjahressieger, Regisseur und Autor Stephan Richter, angehörten. Es sei “überaus erstaunlich, dass man diese wiederkehrenden Geschichten vom Erwachsenwerden so erfrischend und emotional mitreißend neu erfinden kann”.

Für ihre Rolle als 17-jährige Paula wurde zudem Hauptdarstellerin Elisabeth Wabitsch als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet. Sie führe in dem Film “auf mitreißende Art und Weise zurück ins jugendliche Chaos aus Hoffnungen, Erwartungen und tiefen Emotionen”, hieß es anlässlich ihrer Nominierung. “Das Schönste in einem Film ist, wenn eine Schauspielerin spielt, und alles sagt, ohne dabei sprechen zu müssen”, begründete die Jury ihre Auszeichnung. Bester Nachwuchsschauspieler wurde Leonard Kunz für seine Rolle in “Jenny” von Regisseurin Lea Becker (Deutschland 2017).

Der Publikumspreis des Spielfilmwettbewerbs ging an den österreichischen Film “Die Migrantigen” von Arman T. Riahi, der bei dem Filmfestival seine Weltpremiere feierte. Mit “Wald der Echos” von Maria Luz Olivares Capelle konnte sich in der Kategorie “Mittellanger Film” ein weiterer Streifen aus Österreich gegen 13 weitere Konkurrenten durchsetzen. Die Jury bezeichnete ihn als “zärtlich-morbiden Genrefilm”, der den Zuschauer “mit poetischen Bildern beschenkt und raffiniert Brücken zur bildenden Kunst schlägt”.

Das Filmfestival “Max-Ophüls-Preis” (MOP) zählt zu den wichtigsten Foren für Nachwuchsfilmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mehr als 30.000 Besucher schauten die 155 Filme.

Das 38. MOP war erstmals von der Medienwissenschaftlerin Svenja Böttger geleitet worden. Die 28-jährige Berlinerin hatte ganz bewusst nur an wenigen Stellschrauben des Festivals gedreht. Unverändert bleibt der Wettbewerb mit seinen Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, mittellanger Film und Kurzfilm, ebenso die Konstellationen mit Ehrenpreis und Ehrengast.

Neu waren jedoch die “MOP-Klassiker”, die aus 37 Jahren Festivalgeschichte präsentiert wurden, und auch die “MOP-Visionen”: Erstmals sollten neue Technologien (Webvideos, Games, 360 Grad, Virtual Reality) die mediale Vielfalt in der Branche abbilden. Am Sonntag endet das 38. MOP mit dem “Kinosonntag”, bei dem noch einmal ausgewählte Filme und Siegerfilme gezeigt werden.

Internet:

(APA/dpa)