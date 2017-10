Rotes Prinzip Hoffnung und Mauer für Noch-Kanzler Kern

“Kern hat als Person einen ausgezeichneten Wahlkampf abgeliefert”, so Häupl. Und überhaupt: Das Ergebnis sei natürlich “nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Aber so schlecht ist es nicht, was die SPÖ geleistet hat”. Er gehe davon aus, dass Kern auch in dieser Rolle weiterhin der Partei vorstehen werde. Das habe er bei seiner Wahl zum Vorsitzenden gesagt, “und ich habe das nicht vergessen”, so Häupl: “Ich schätze das sehr.”

Einen großen Bogen macht man in der SPÖ um das Thema Opposition. Kern hatte ja angekündigt, die SPÖ werde bei Verlust von Platz eins nicht in die Regierung gehen. “Schauma mal. Redma mal”, sagte dazu Häupl. Man werde nicht “unhöflich” sein und Gespräche ablehnen. Aber: “Es ist die Opposition in einer parlamentarischen Demokratie aber keine schändliche Position.”

Häupl sprach sich aber auch gegen eine rot-blaue Koalition aus. “Ist kein Thema, jedenfalls nicht für mich”, sagte Häupl im ORF-Fernsehen. Er hält Schwarz-Blau nun für die wahrscheinlichste Regierungsform. Zufrieden ist Häupl nach eigenen Angaben mit dem sich abzeichnenden Wiener Ergebnis. Hier kann die SPÖ laut Hochrechnung der ARGE Wahlen mit 35,3 Prozent (ein Plus von 3,7 Prozent) rechnen, die ÖVP und die FPÖ legen beide zu und liegen mit 21,4 Prozent annähernd gleichauf.

“Die zweite Hochrechnung schaut schon besser aus”, sagte SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar gegenüber der APA, man werde wohl erst mit dem vorläufigen Endergebnis die Lage wirklich beurteilen können. Auch für die Oppositionsfrage sei es daher schlicht noch “zu früh”.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter hatte das Ergebnis in einer ersten Reaktion bedrückt kommentiert. Die SPÖ werde sich einer Einladung zu Regierungsgesprächen “nicht verweigern”, sagte er trotz des klaren Verlusts von Platz eins – doch es werde “mit hoher Wahrscheinlichkeit der Ball nicht bei uns liegen”, wenn die SPÖ auf Platz zwei oder drei lande.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder gab sich nach den ersten Hochrechnungen noch abwartend: Das Ergebnis kenne man erst am Schluss, noch sei es recht unklar, meinte Schieder in einer ersten Reaktion im ORF-Fernsehen. Auf die Frage, ob die SPÖ nun in Opposition gehen werde, ließ sich Schieder nicht ein: “Wir warten einmal das Ergebnis ab”, in der Regel erhalte der Erste den Auftrag zur Regierungsbildung. Schieder ortet jedenfalls eine “hohe Wahrscheinlichkeit” für eine schwarz-blaue Regierung.

Für Verteidigungsminister und SPÖ-Burgenland-Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl, Hans Peter Doskozil, ist ein Parteichefwechsel in seiner Partei “auch heute und jetzt kein Thema”. Doskozil war in den vergangenen Wochen mehrmals als möglicher Nachfolger von Christian Kern gehandelt worden.

Doskozil erwarte sich, dass “mit ziemlicher Sicherheit” ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der ersten Phase Regierungsgespräche führen werde. “Wobei man auch betonen muss, auch wir haben gesagt, dass wir natürlich für alle Gespräche offen sind.” Zu den Gründen der Wahlniederlage meinte der Burgenländer: “In der ersten Emotion sollten wir nicht darüber spekulieren”. Jetzt sei wichtig, die Analysen zu beurteilen und auch das tatsächliche Endergebnis zu haben.”

Auch Burgenlands SPÖ-Landesparteivorsitzender Hans Niessl hat am Wahlabend dem Bundesparteivorsitzenden Christian Kern den Rücken gestärkt. “Es ist Christian Kern gewählt, Christian Kern wird die Gespräche führen und Christian Kern soll weiter die SPÖ führen”, so der Landeshauptmann vor Journalisten im Eisenstädter Landhaus. Das Resultat bezeichnete er klar als “schlechtes Ergebnis”.

Niessl ging davon aus, dass die SPÖ mit allen reden werde. Er sei aber “Realist” und glaube auch, dass er die Situation betreffend ÖVP und FPÖ beurteilen könne. Hier gebe es “in sehr, sehr vielen Punkten große Ähnlichkeiten” der beiden Parteien. Daher wäre es nicht überraschend, “wenn rasch Schwarz-Blau käme”. Das Ergebnis könne man allerdings nicht schönreden.

(APA)