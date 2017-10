Maturanten stürmten Vorarlberger Bildungstag an der FH

Die Maturanten interessierten sich vor allem für Studienmöglichkeiten. - © Handout FH

Mehr als 1.000 Besucher kamen am Freitag zum Bildungstag unter dem Motto „CHECK IT OUT“ an die FH Vorarlberg und erhielten Einblicke in das Studienangebot von insgesamt 21 Fachhochschulen und Universitäten. Vor allem bei den zukünftigen Maturanten war das Interesse an Informationen groß.