Matura-Gewinnspiel: Nur noch eine Woche!

Der Wettbewerb der besten Maturazeitungen und -Videos der Abschlussklassen 2017 geht langsam aber sicher in die heiße Phase. Noch eine Woche bleibt bis zum Einsendeschluss am 7. Februar. Nach Ablauf der Frist werden alle Zeitungen von der WANN & WO-Jury nach den Kriterien Idee, Layout, Fotos, Umsetzung und Text bewertet. Am Mittwoch, den 8. Februar, werden auch alle Video­beiträge auf VOL.AT präsentiert. Bis 15. Februar, 12 Uhr, können die User dann online für ihre Favoriten abstimmen. Auf die Top drei der Zeitungen und Videos warten jeweils Bargeldpreise im Gesamtwert von 1800 Euro!

Jetzt einreichen!

Zum Mitmachen, die Matura-Videos und -Zeitungen per Post mit dem Kennwort „Matura“ an WANN & WO, Gutenbergstr. 1, 6858 Schwarzach senden, einen Downloadlink mit dem Betreff „Matura“ an martin.begle@wannundwo.at schicken, oder das Material einfach persönlich in der Redaktion vorbeibringen. Einsendeschluss ist die erste Februarwoche 2017. Jetzt die letzte Gelegenheit nützen, um Zeitungen und Videos einzusenden! Nach Ablauf der Frist werden die eingereichten Beiträge im WANN & WO und auf VOL.AT präsentiert, wobei auf die Klassen mit den besten Einsendungen wieder geniale Preise warten!