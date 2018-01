Matthias Strolz zu Pilz-Rückkehr: "Er hat im Hohen Haus nichts zu suchen"

Die Rückkehr von Peter Pilz in den Nationalrat sorgt für viel Kritik. Sowohl von Seiten der FPÖ, als auch von den NEOS. Pilz ist ja im November zurückgetreten, weil mehrere Vorwürfe der sexuellen Belästigung öffentlich geworden sind.

NEOS-Chef Matthias Strolz wie auch FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimksy haben am Montag harsche Kritik an der angekündigten Rückkehr von Peter Pilz ins Parlament geübt. Pilz hatte sich im Vorjahr von den Grünen getrennt. Mit seiner eigenen Liste schaffte er den Einzug in den Nationalrat, musste nach Bekanntwerden von Vorwürfen der sexuellen Belästigung aber kurz darauf zurücktreten.

“Ich finde, solange Peter Pilz diese Vorwürfe, die gegen ihn im Raum stehen, nicht ausgeräumt hat, solange hat er in der Volksvertretung, im Hohen Haus nichts zu suchen”, sagte Strolz in einer Pressekonferenz. “Das ist meine persönliche Sicht der Dinge. Das sage ich als Vater von drei Töchtern und als Bürger dieser Republik.”

Liste Pilz: Kolba reagiert!

“Es ist nicht Aufgabe der Liste Pilz, bei der Regierung und den NEOS Wohlgefühle auszulösen, sondern es geht am Beginn von fünf Jahren Sozialabbau und Förderung der Reichen, der Konzerne und der Immobilienhaie darum, die Opposition so stark wie möglich aufzustellen. Peter Pilz ist da als Aufdecker unverzichtbar,” sagt Peter Kolba, Klubobmann der Liste Pilz. “Gerade wenn derzeit versucht wird, das Thema Eurofighter offenbar still zu entsorgen, ist unser Widerstand gefragt. Peter Pilz hat weiteres Material und wird die Untersuchungen der Staatsanwaltschaften vorantreiben. In der Folge wird sich ein weiterer Untersuchungsausschuss mit der Korruption rund um den Ankauf der Eurofighter zu beschäftigen haben.”