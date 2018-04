Matthias Jäger liest in der Hohenemser Bücherei

Hohenems-. Am Donnerstag, dem 12. April liest Matthias Jäger um 20 Uhr in der Hohenemser Bücherei aus seinem historischen Werk „Der letzte Schritt der Vernunft. Von Sokrates bis ins 20. Jahrhundert“.

An diesem Abend geht es um packende Ereignisse aus der europäischen Geschichte, um persönliche Dramen. Es geht um Kaiser Nero, der nicht und nicht herrschen will, sondern lieber Schauspieler und Sänger sein möchte, um Karl den Großen, der mit scheinheiligem Ernst gegen die Sachsen kämpft. Wir begleiten Jeanne d´Arc, diese willensstarke junge Frau, die zu wissen glaubt, wie die Wunden eines bürgerkriegsgeschundenen Landes zu heilen sind, an den Hof ihres Königs.