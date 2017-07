Matthews holte Tour-de-France-Tagessieg, Gelb für Froome

Am Ende des Tages war in Rodez ein 570 m langer Anstieg mit durchschnittlich 9,6 Prozent Steigung zu bewältigen. Vor zwei Jahren hatte sich gleichenorts noch Van Avermaet durchgesetzt. Diesmal unterstrich Matthews seine starke Form und sorgte für den zweiten Tagessieg seiner Equipe in Folge. Der 26-Jährige Australier, der zum zweiten Mal eine Tour-Etappe gewann, nahm aufreizend früh die Hände vom Lenker und warf sich in die Siegerpose. Matthews gelangen zuvor schon bei der Vuelta (3 Siege) und dem Giro (2) Tageserfolge.

An der Spitze der Gesamtwertung ergab sich am Samstag überraschend eine Veränderung. Chris Froome holte sich das zwei Tage zuvor verlorene “Maillot Jaune” von Fabio Aru zurück. Der Brite, mit einer Sekunde Rückstand auf Matthews Etappen-Siebenter, liegt nun um 19 Sekunden vor dem Italiener. Aru erreichte das Ziel als 30. mit 25 Sekunden Verspätung. Der Rückstand auf Froome des nach wie vor drittklassierten Franzosen Romain Bardet beträgt 23 Sekunden.

Am Sonntag folgt eine Fahrt durchs Zentralmassiv. Auf den anspruchsvollen 189,5 km von Laissac-Severac l’Eglise nach Le Puy-en-Velay sind zwei Pässe der ersten Kategorie zu absolvieren. Vom zweiten, dem Col de Peyra Taillade, sind es noch 31,5 km bis ins Ziel.

(APA/dpa/ag.)