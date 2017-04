Walkner ist mit seiner KTM gut im Rennen - © APA (AFP)

Ex-Weltmeister Matthias Walkner hat auch im zweiten Bewerb der Motocross-Rallye-WM einen Podestplatz geholt. Der Salzburger KTM-Werksfahrer beendete die Katar-Rallye am Samstag wie schon zuvor das Rennen in Abu Dhabi als Gesamt-Dritter. Den Sieg sicherte sich erneut sein Teamkollege Sam Sunderland (GBR). Walkner hatte am Donnerstag die dritte der fünf Etappen gewonnen.