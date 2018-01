Matt in Oslo nur von Myhrer besiegt - Shiffrin bei Damen 1.

Michael Matt hat seinen zweiten Sieg im alpinen Ski-Weltcup der Herren knapp verpasst.

Der Tiroler musste sich am Neujahrstag beim City Event in Oslo erst im großen Finale dem Schweden Andre Myhrer geschlagen geben. Marcel Hirscher scheiterte im Viertelfinale am Briten Dave Ryding und wurde Fünfter.