Matisse im Studio: Der Maler als Sammler in London

Royal Academy zeigt Matisse als Maler und als Sammler - © APA (AFP)

Einen faszinierenden Einblick in die Arbeitspraktiken und Privatsphäre des französischen Malers und Bildhauers Henri Matisse (1869-1954) gibt eine neue Ausstellung in London. Von diesem Samstag (5. August) bis zum 12. November stellt die Royal Academy in der Schau “Matisse in the Studio” die Sammelleidenschaft des Künstlers und die Einbeziehung der von ihm geschätzten Objekte in sein Oeuvre vor.