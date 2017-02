Mathias “Alpinfitness” Nesensohn: Best of 2016

Das Video der Woche von Mathias Nesensohn gibt einen sportlichen Rückblick auf das zurückliegende Jahr 2016. In dem unterhaltsamen Video gibt er Einblick in sein Lauf- und Klettertraining in Tallagen, um dann in höheren Lagen eine gute Figur auf schmalen Wandergraten und an steilen Kletterwänden zu machen. Außerdem zeigt er sich auf seinen Reisen in exotische Länder.

Alpinfitness-Blog

Auf seinem Alpinfitness-Blog und auf seinem YouTube-Kanal kann man seinen Abenteuern in der freien Natur folgen. Der Name ”Alpinfitness” ist dabei Programm. Wenn man die sportlichen Aktivitäten auf diesen Kanälen verfolgt, sollte man sich natürlich auf keinen Fall das Best of 2016 entgehen lassen.