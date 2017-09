Mateschitz’ Quo Vadis Veritas startet als “Addendum”

Mateschitz lässt keinen Ressourcenmangel aufkommen - © APA (Archiv)

Das Medienprojekt Quo Vadis Veritas wird in den nächsten Wochen unter dem Titel “Addendum” starten. Man werde das zu Ergänzende liefern, das in klassischen Medien fehlt, und damit eine Lücke in der Medienlandschaft schließen, hieß es in einer Aussendung der von Red Bull-Eigentümer Dietrich Mateschitz gegründeten Plattform.