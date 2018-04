Massive Attack will Album auf Erbmaterial DNA archivieren

Die britische Kultband Massive Attack möchte ein gesamtes Album mit Hilfe künstlicher DNA speichern lassen. Die atmosphärisch klingende Musik aus dem Album "Mezzanine" soll auf kleinen DNA-Schnipseln codiert werden, die in Glaskügelchen eingegossen werden. Mit dem Album gelang der Band vor 20 Jahren der internationale Durchbruch.

Das Team um Grass übersetzte die digitale Tonspur des Albums in den genetischen Code. “Während auf einer CD oder einer Computerfestplatte die Information in einer Abfolge von Nullen und Einsen gespeichert ist, speichert die Biologie genetische Information in einer Abfolge von vier DNA-Bausteinen – A, C, G und T”, erklärt Grass.