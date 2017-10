Massenmord in Las Vegas – Lady Gaga fordert mehr Waffenkontrolle

Terror kenne weder Rasse noch Geschlecht noch Religion, fügte Lady Gaga hinzu. Die Sängerin appellierte an Republikaner und Demokraten, sich in der Frage jetzt zu einigen und schnell zu handeln. Sie nahm sich direkt den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, vor, der zu Gebeten aufgerufen hatte und wie US-Präsident Donald Trump und die meisten republikanischen Spitzenpolitiker stärkere Waffenkontrollen ablehnt.

Lady Gaga schrieb: “Gebete sind wichtig, aber Blut klebt an den Händen derjenigen, in deren Macht es steht, Gesetze zu verabschieden.” Sie bat ihre Fans, sich ihrer live im Internet übertragenen 20-minütigen schweigenden Gebetsmeditation anzuschließen.

Ariana Grande twitterte, dass der Angriff in Las Vegas ihr das Herz zerreiße. “Wir brauchen Liebe, Einheit, Frieden, Waffenkontrolle”, schrieb sie. Menschen müssten hinschauen und “es nennen, was es ist: Terrorismus”. Nach einem Konzert der Sängerin im britischen Manchester hatte ein Sprengstoffattentäter im Mai 22 Menschen mit in den Tod gerissen.

My heart is breaking for Las Vegas. We need love, unity, peace, gun control & for people to look at this & call this what it is = terrorism.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 2. Oktober 2017