Massenklage gegen VW Anfang Jänner angekündigt

Rechtsdienstleister MyRight bereitet Massenklage vor

Im Abgasskandal bei VW hat der Rechtsdienstleister MyRight eine Massenklage im Namen Betroffener gegen den Autohersteller angekündigt. Die Klage werde am 3. Jänner beim Landgericht Braunschweig eingereicht, kündigte MyRight am Donnerstag an. Es sei die erste Klage dieser Art in Deutschland; Ziel sei die Anerkennung “grundlegender deutscher und europäischer Verbraucherrechte” im Abgasskandal.