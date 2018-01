Massenkarambolage mit mehr als 30 Fahrzeugen in Tschechien

Bei starkem Schnee ist es in Tschechien zu einer Massenkarambolage gekommen. In den schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn D1 zwischen Prag und Brünn (Brno) waren am Dienstag 24 Lastwagen und neun Autos verwickelt. Die Rettungskräfte brachten zehn Menschen ins Krankenhaus, darunter einen Schwerverletzten, wie die Agentur CTK berichtete.

Die Fahrzeuge waren ineinander verkeilt und mussten mit schwerer Technik auseinandergezogen werden. Der Verkehr wurde auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Auch andernorts in Tschechien sorgte das Winterwetter für Chaos auf den Straßen: Die Polizei zählte innerhalb weniger Stunden mehr als 60 Verkehrsunfälle.