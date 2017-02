Massenhaft Touristen am Karnevalswochenende in Venedig

Auflauf der Masken in der Lagunenstadt - © APA (AFP)

Der Fasching lockt eine Rekordzahl an Touristen nach Venedig. 70.000 Menschen tummelten sich am Wochenende bei Sonnenschein in den Gassen der Lagunenstadt. Dichtes Gedränge herrschte besonders auf den Plätzen, wo die Venezianer in ihren traditionellen Karnevalskostümen Feste und Bälle veranstalteten.