Massengräber der Kommunisten-Verfolgung auf Java entdeckt

In Indonesien sind nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten neue Massengräber aus der Zeit der Kommunisten-Verfolgung entdeckt worden. Wie die 1965 Victims Group am Donnerstag in Jakarta mitteilte, befinden sich auf der Insel Java 16 Stätten mit rund 5.000 mutmaßlichen Opfern der antikommunistischen Verfolgungen der Jahre 1965-1966.

Historiker gehen davon aus, dass damals bis zu einer halben Million Anhänger der Indonesischen Kommunistischen Partei von Soldaten und Milizionären getötet wurden. Zu jener Zeit kam General Suharto an die Macht, der den südostasiatischen Inselstaat drei Jahrzehnte lang mit harter Hand regierte. Er machte die Kommunisten für einen fehlgeschlagenen Staatsstreich verantwortlich. Im Zuge der Verfolgungskampagne wurde er Staatschef.

Obwohl es sich um einen der blutigsten Vorgänge zu Zeiten des Kalten Kriegs handelte, war das Thema in Indonesien lange Zeit tabu. Vergangenen Monat freigegebene diplomatische US-Akten belegen, dass die USA Kenntnis von den tödlichen Verfolgungskampagnen hatten. Ein US-Diplomat beschreibt das gewaltsame Vorgehen der Armee als “umfassendes Abschlachten”.