Massaker in Texas - Gemeinde feiert ersten Gottesdienst

Eine Woche nach dem Blutbad in ihrer Kirche sind die überlebenden Gläubigen der Baptistengemeinde im texanischen Sutherland Springs wieder zum Gottesdienst zusammengekommen. Begleitet von Angehörigen und Freunden versammelten sie sich in einem Zelt in der Nähe des Tatortes, wie Medien berichteten. Demnach waren Kameras bei dem Gottesdienst nicht zugelassen.

Am 5. November hatte ein 26-jähriger in der First Baptist Church das Feuer eröffnet und 26 Menschen getötet, bevor er sich dann selber erschoss. Der Altarraum ist zumindest vorläufig in eine Gedenkstätte umgewandelt worden, in der Menschen trauern und reflektieren können, wie die Kirche auf ihrer Webseite mitteilte. Zudem sollen bald die Bauarbeiten für ein neues Gotteshaus beginnen.

Den Medienberichten zufolge wurde der Gottesdienst von Pastor Frank Pomeroy geleitet, der den Anwesenden Trost zusprach und Mut machte – obwohl seine eigene 14-jährige Tochter Annabelle zu den Todesopfern zählt. “Wir haben die Freiheit zu wählen, und anstatt die Dunkelheit zu wählen wie der junge Mann an jenem Tag, wählen wir das Licht”, sagte der Geistliche demnach in seiner Predigt. “Wir dürfen niemals aufgeben.” Und mit Tränen in den Augen fügte er mit Blick auf seine Tochter hinzu: “Die Opfer tanzen jetzt mit Jesus.”