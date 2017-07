Masern führen in Europa weiterhin zu vielen Todesfällen

Die WHO empfiehlt dringend die Zweifach-Impfung - © APA (dpa)

Während mehrerer Masernausbrüche in Europa sind in den vergangenen zwölf Monaten 35 Menschen gestorben. Das berichtete das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Kopenhagen am Dienstag. Der neueste Fall sei ein sechs Jahre alter Bub in Italien, wo es bereits seit Juni vergangenen Jahres 3.300 Masernfälle gegeben habe.