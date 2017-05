Der Lenker wurde von Arbeitskollegen geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen. Glück hatte bei diesem Unfall ein 54-jähriger Mann aus Arbesbach im Bezirk Zwettl in Niederösterreich: Gerade als die Kehrmaschine abstürzte, wollte er in den Klein-Lkw einsteigen. Obwohl das Dach des Klein-Lkw eingedrückt wurde, blieb er unverletzt.

(APA)