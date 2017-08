Martina Ess führt die Landesliste der VP Vorarlberg an

„Ich bin überzeugt davon, dass wir bestens gerüstet in den Wahlkampf gehen können. Alle Kandidaten freuen sich darauf, die Politik aktiv mitzugestalten und Dinge zu verändern. Ich stehe voll und ganz hinter jeder Kandidatin und hinter jedem Kandidaten und kann mit Überzeugung sagen: Wir sind bereit!”, betonte Landesparteiobmann Markus Wallner in Dornbirn.

Wichtl auf Platz zwei

Die Delegierten entschieden mehrheitlich, dass die 37-jährige Martina Ess aus Feldkirch als Spitzenkandidatin der Volkspartei auf der Landesliste ins Rennen gehen wird. Mit dem 24-jährigen Raphael Wichtl aus Fußach wurde der aktuelle JVP-Obmann für Platz zwei nominiert. Die Landesliste für die Nationalratswahl wurde von Platz 1 bis Platz 16 durchgehend nach dem Reißverschlussprinzip zusammengestellt.

“Bin enorm motiviert”

Martina Ess (Jahrgang 1980) ist zweifache Mutter, ehemalige Gymnasiallehrerin und aktuell als Jungunternehmerin im Bereich Moderation und Konzeptionsentwicklung tätig. Sie bedankte sich für das klare Votum der Delegierten: „Ich freue mich und bin enorm motiviert, für die Volkspartei mit Sebastian Kurz in den Wahlkampf zu ziehen. Ich will gerne meinen aktiven Beitrag dazu leisten, eine Brücke zwischen Vorarlberg und Wien zu bauen, um maßgebliche Projekte für Österreichs Zukunft zu entwickeln und umzusetzen“.

Raphael Wichtl auf Platz 2 nominiert

Der Fußacher Raphael Wichtl (Jahrgang 1992) studiert aktuell an der Uni Innsbruck das Studium der Rechtswissenschaften und ist seit 2009 in der Jungen Volkspartei – derzeit als Obmann der JVP – engagiert. „Ich sehe mich sowohl als aktiven Gestalter, als auch jemanden, der auf die Menschen zugeht und bei Problemen konstruktiv nach einer ausgewogenen und tragfähigen Lösung sucht. Ich kandidiere bei der Nationalratswahl, weil ich vom positiven Stil von Sebastian Kurz, Politik zu machen, überzeugt bin“, betonte Raphael Wichtl bei seiner Nominierung in Dornbirn.