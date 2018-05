Martin Weinzerl als Geisterfahrer unterwegs

Herzhaft gelacht hat das Publikum im Vereinshaussaal der Kulturbühne AmBach am vergangenen Donnerstag, als Kabarettist Martin Weinzerl sein zweites Soloprogramm präsentierte.

Götzis Unter der Regie von Sandra Aberer entstand ein abendfüllendes, unterhaltsames Kabarettprogramm. Weinzerl fand nach anfänglichen „Startproblemen“ schnell in seinen Rhythmus und zog das Publikum mit seinen gestenreichen, humorvollen Sketchen sofort in seinen Bann. Über die verschiedensten Männertypen im Männerkochkurs wurde ebenso gelacht wie über Stammtisch Gespräche am Weltmännertag (Samstag) oder Tipps und Tricks zum ersten Date. Auch Erlebnisse mit einem Wasserbett, den Haustieren seiner Kinder und nicht ganz einfache Paarbeziehungen waren Themen seines Kabarettprogramms. Nach der Pause begleitete Weinzerl den einen oder anderen Programmpunkt auf seiner Gitarre – sehr zur Freude der Zuschauer, die die Kabarettvorstellung von Martin Weinzerl mit tosendem Applaus belohnten. VER