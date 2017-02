Martin Strele über die Raumplanung in Vorarlberg

Wie sieht es in Vorarlberg momentan in Sachen Bodenverbrauch aus? Zeichnet sich irgendein Trend ab?

Martin Strele: Der Bodenverbrauch ist nach wie vor enorm hoch. Das liegt vor allem daran, dass der Einzelne nicht mehr mit 20 Quadratmeter Wohnfläche pro Person zufrieden ist, sondern weil es bereits 40 bis 45 Quadratmeter pro Person sein müssen. Zudem kommt eine große Menge an Leerstand und sehr gering ausgelasteten Wohnungen und Häusern dazu. Das aktuelle Beispiel in Weiler zeigt, dass die fehlende Mobilisierung von gewidmeten Betriebsflächen dazu führt, dass sogar in der Landesgrünzone nun neue Widmungen erfolgen sollen, um Betriebe anzusiedeln. So etwas ist schwer zu verstehen, wenn es fast 290 Hektar gewidmete Betriebsgebiete gibt, die nicht genutzt werden.

Was bedeutet diese Entwicklung für die Siedlungsräume?

Strele: Die meisten Städte werden mit dem Alter schöner. Unsere Siedlungsstrukturen werden hingegen hässlicher. In welcher Gemeinde des Rheintals machen wir noch gerne einen Spaziergang mit Gästen aus dem Ausland, um unsere Gegend zu zeigen? Wenn man sich vorstellt, dass sich das Rheintal in den nächsten Jahrzehnten so weiterentwickelt, wird nicht mehr viel von dem übrigbleiben, auf das wir zu Recht stolz sind. Vorarlberg hat meines Erachtens in der Raumplanung viel aufzuholen.

Was möchten die Mitglieder vom Verein für Bodenfreiheit denn bewirken?

Strele: Wir werden die Probleme nicht lösen, das ist uns bewusst. Aber wir wollen aufmerksam machen auf dieses Thema. Unter den 300 Mitgliedern befinden sich auch einige Bürgermeister und Regierungsmitglieder. Die Hoffnung und das Ziel bestehen darin, Bewegung in die Sache zu bringen und die Bevölkerung offen und ehrlich zu informieren

