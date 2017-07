Martin Kotynek wird neuer Chefredakteur vom “Standard”

Martin Kotynek wandert von "Die Zeit" ab - © APA

Der neue Chefredakteur des “Standard” heißt ab November 2017 Martin Kotynek (34). Seit drei Jahren war er stellvertretender Chefredakteur von “Zeit Online” in Deutschland, nun wechselt der gebürtige Wiener als Nachfolger von Alexandra Föderl-Schmid nach Wien, teilte die Zeitung am Mittwoch mit. Man heuere mit ihm einen “erfahrenen Blattmacher und Digitalprofi” an, so Herausgeber Oscar Bronner.