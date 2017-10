Hinteregger dürfte auf jeden Fall das letzte Länderspiel des Jahres am 14. November in Wien gegen Uruguay verpassen, die erste Partie unter dem noch zu findenden neuen Teamchef. Der Innenverteidiger hatte wegen seiner Probleme zuletzt bereits die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele gegen Serbien (3:2) und Republik Moldau (1:0) ausgelassen, war dann aber am Samstag beim 2:2 in der Liga gegen Hoffenheim im Einsatz.

(APA)