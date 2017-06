“Marsch der Gerechtigkeit” nähert sich Istanbul

Oppositionsführer Kilicdaroglu führt Marsch von Ankara nach Istanbul an - © APA (AFP)

Der türkische Oppositionsführer und Chef der Republikanischen Volkspartei (CHP), Kemal Kilicdaroglu, führt bereits elf Tage lang einen “Marsch für Gerechtigkeit” zwischen Ankara und Istanbul an. “Ich will eine Türkei, die frei von Spannungen ist”, erklärte Kilicdaroglu am Samstag in der westlichen Provinz Bulu – fast auf halbem Weg nach Istanbul – wie die Zeitung “Hürriyet Daily News” berichtete.