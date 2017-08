Marquez vor Rossi und Pedrosa in Brünn-Qualifikation

Der Honda-Pilot verwies am Samstag Yamaha-Fahrer Valentino Rossi aus Italien sowie seinen spanischen Landsmann und Markenkollegen Dani Pedrosa auf die Plätze zwei und drei. Die beiden KTM-Piloten Pol Espargaro (ESP) und Bradley Smith (GBR) folgten auf Position 18 und 19.

“Es läuft alles nicht so schlecht. Ich fühle mich gut und bin bereit, zumindest um das Podium zu kämpfen”, sagte Marquez im Fernsehinterview. Für den 24-Jährigen war es die 41. Pole Position in der MotoGP.

Vinales in Quali nur Siebter

In der Gesamtwertung führt der dreimalige Weltmeister mit dem hauchdünnen Vorsprung von fünf Punkten vor Maverick Vinales (ESP/Yamaha), der in der Qualifikation den siebenten Rang belegte. Sechs Punkte liegt Marquez vor dem WM-Dritten Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), der am Sonntag (14.00 Uhr) von der vierten Position startet.

Die Motorrad-Weltmeisterschaft hat nach einem Monat Sommerpause wieder Betrieb aufgenommen. Zugleich ist der Große Preis von Tschechien der letzte vor dem Österreich-Rennen am 13. August auf dem Red Bull Ring in Spielberg.

(APA)