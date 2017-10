Marquez in Australien auf Pole Position – Espargaro Sechster

Marc Marquez in perfekter Kurvenlage - © APA (AFP)

In der Qualifikation für das MotoGP-Rennen in Phillip Island hat sich WM-Leader Marc Marquez die Pole Position gesichert. Der Spanier wird am Sonntag bereits zum siebenten Mal in diesem Jahr von ganz vorne starten. Ein Debakel erlebte am Samstag Ducati: Als bester Fahrer kam Andrea Dovizioso, der härteste WM-Verfolger von Marquez, auf Platz elf.