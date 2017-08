Marquez gewann MotoGP-Rennen in Brünn überlegen

Marc Marquez - In Brünn der erste Fahrer auf Slicks, und der erste Fahrer im Ziel. - © AP

Ein Geniestreich hat Marc Marquez am Sonntag in Brünn seinen 32. Sieg in der MotoGP-Weltmeisterschaft beschert. Der Spanier wechselte auf rasch auftrocknender Strecke früher als seine Konkurrenten auf Slicks, was sich voll bezahlt machte. Am Ende lag Marquez in Brünn zwölf Sekunden vor Dani Pedrosa, Dritter wurde mit Maverick Vinales ein weiterer Landsmann. KTM-Mann Pol Espargaro wurde Neunter.