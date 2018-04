Marquez dominiert MotoGP in Austin

Marc Marquez feierte beim MotoGP in Austin (USA) einen überlegenen Sieg vor Maverick Vinales und Andrea Iannone.

Nachdem Marc Marquez nach dem klaren ersten Rang in der gestrigen Qualifikation aufgrund einer Strafe dennoch nur vom vierten Startplatz ins heutige MotoGP-Rennen in Austin (USA) ging, zeigte der Spanier im Rennen seine ganze Klasse. Marquez dominierte den Lauf von Beginn weg und ließ seiner Konkurrenz keine Chance. Am Ende jubelte Marquez auch im sechsten MotoGP-Rennen in Austin über einen Sieg.