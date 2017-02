Marla Glen beehrt die wirtschaft

Dornbirn. „Von den größten Bühnen der Welt direkt zu uns ins Wohnzimmer!“, freut sich Wolfgang Preuß über seinen neuesten Konzert-Coup. Am 22. April 2017 gastiert die amerikanische Sängerin Marla Glen in der Dornbirner „wirtschaft“. Die Sängerin mit ihrer weltbekannten rauchigen Stimme lebt seit 1998 in Deutschland und ihre Musik vereinigt Elemente aus Blues, Soul, Jazz, Rock ’n’ Roll und afrikanischer Ethno-Musik. Marla Glen eroberte den europäischen Musikmarkt mit ihrem Album „This is Marla Glen“ von 1993. Die Besucher dürfen sich also auf einen sehr abwechslungsreichen und einzigartigen Musikabend in der wirtschaft freuen.

Es gibt auch bei diesem Konzert die Möglichkeit „Dinner & Konzert“ zu buchen. Mehr Infos zum Kartenvorverkauf: www.wirtschaft-dornbirn.at