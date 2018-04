Markus Wallner will's wissen: Wer oder was ist Vorarlberg?

Der im März vom Land Vorarlberg gestartete Markenentwicklungsprozess nimmt immer mehr Fahrt auf. Eine Umfrage soll jetzt herausfinden, wie die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ihr Land sehen.

Im Kern des Prozesses steht ein Team aus etwa 30 Personen, das in einer Reihe von Workshops die Markenentwicklung in Angriff nimmt. Bei der Auswahl der Mitglieder wurde großer Wert darauf gelegt, dass sich möglichst alle Bevölkerungsgruppen, Lebens- und Gesellschaftsbereiche, Landesteile und Professionen in der Gruppe wiederfinden. Im Rahmen des nächsten Workshops wird sich das Prozessteam auch mit den ersten Ergebnissen aus der laufenden Umfrage auseinandersetzen. Alle bis Samstag, 14. April 2018, über die Umfrage eingelangten Bewertungen, Ideen, Ansichten und Meinungen werden als zentraler Workshop-Input von den Mitgliedern diskutiert.

Prozess bewusst breit angelegt

In einer ersten Phase geht es jetzt um die Entwicklung eines Markenkerns sowie eines Zukunftsbildes für die Region. “Schon in diesem frühen Stadium ist die Mithilfe der Bevölkerung unverzichtbar”, betont der Landeshauptmann. Überhaupt sei der Prozess ganz bewusst sehr breit angelegt. Wallner: “Es ist ganz entscheidend, die Menschen ins Boot zu holen, ihre Meinungen zu wichtigen Zukunftsfragen einzuholen und sie in die Zukunftsarbeit aktiv einzubinden”. Deshalb appelliert der Landeshauptmann, den Prozess Marke Vorarlberg zu unterstützen und an der Umfrage teilzunehmen.