Markus Wallner will Digitalisierung bodenseeweit angehen

Der Vorarlberger Landeshauptmann traf sich dazu mit Regierungschefs und Regierungsvertretern der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) in Neuhausen am Rheinfall.

Bei ihrem Arbeitstreffen im Schlössli Wörth im Schweizer Kanton Schaffhausen haben sich die Regierungschefs und -vertreter der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) am Freitag mit dem Digitalen Wandel beschäftigt, der Gesellschaft und Wirtschaft in hohem Tempo verändert.

In etwas mehr als einem Jahr wurde für Vorarlberg unter Einbindung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden, der Vorarlberger Start-up-Szene und ausgewiesenen Expertinnen und Experten eine Digitalisierungsstrategie entwickelt, mit der das Land den digitalen Strukturwandel koordiniert und zielgerichtet gestalten will. Dabei bündelt die Digitale Agenda die Vielzahl laufender Maßnahmen und stellt neue, agile Ansätze bereit.

Ein spannendes Referat zum Thema Digitalisierung in der Bildung steuerte Sabine Seufert, Direktorin des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der Universität St. Gallen (HSG), bei. Neben Landeshauptmann Markus Wallner nahmen am IBK-Treffen die Regierungsräte Christian Amsler (Schaffhausen), Alfred Stricker (Appenzell-Außerrhoden) und Benedikt Würth (St. Gallen), Regierungschef Adrian Hasler (Liechtenstein), Landammann Roland Inauen (Appenzell-Innerhoden), Regierungspräsidentin Carmen Haag (Thurgau), Staatssekretärin Gisela Erler (Baden-Württemberg) sowie Stefan Bilger (Schaffhausen) und Kathrin Arioli (Zürich) teil. Von Seiten der IBK-Geschäftsstelle war Klaus-Dieter Schnell zum Arbeitstreffen gekommen.