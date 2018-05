Markthalle Dornbirn: Standort soll bis zum Sommer gefunden sein

Derzeit laufen rund um die angedachte Markthalle für Dornbirn noch die Standortsuche. Diese soll bis zum Sommer jedoch abgeschlossen sein.

Die Vorbereitungen laufen bereits länger: Eine Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben, im Dezember wurde die Standortsuche in Auftrag gegeben. Laut der “Heimat Dornbirn” sollen insgesamt bis zu einem Dutzend mögliche Grundstücke geprüft werden. Am Rande der Präsentation des Rechnungsabschlusses stellt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann eine Standortentscheidung im Laufe des Sommers in Aussicht.