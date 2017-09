Am Samstag den 23.09.2017 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr organisiert der Jugend- und Integrationsausschuss unter dem Motto „Hörbranz lebt bunt“ den ersten Markt der Kulturen in Hörbranz am unteren Kirchplatz.

Verschiedene Gruppen stellen dabei die Kulturen unter anderem aus Frankreich, Syrien, Afghanistan, Türkei und den Philippinen hautnah vor. Es werden Tänze und Musik dargeboten, außerdem können Speisen und Getränke aus den verschiedenen Länder verköstigt werden. Auch die Hörbranzer Dudelsackgruppe, „The First Leiblach Valley Pipes and Drums“ ist mit ihren besonderen Klängen dabei.

Der Markt mit seinen kulinarischen und kulturellen Highlights aus aller Welt, der gleichzeitig einen Begegnungsraum für alle werden soll, findet bei jeder Witterung statt.