Der „Markt am Altacher Dorfplatz“ ist eine Fundgrube für floristische und handwerkliche Raritäten. - © Wolfgang Kremser

Am kommenden Sonntag, den 28. Mai, von 9 bis 18 Uhr, findet der „Markt am Altacher Dorfplatz“ statt. 60 Aussteller rücken dabei wieder im wunderbaren Ambiente des Altacher Dorfplatzes ihre floristischen und kunstvollen Arbeiten in den Mittelpunkt.