Marko Lulic im Linzer Lentos: Zitatenreiche Überblicksschau

Im Stiegenhaus prangt in großen Lettern “Sitespecific” mit Akzent auf dem hinteren “c” wie in Lulic – ein Spiel mit der eigenen Identität aber auch Hinweis darauf, dass viele Arbeiten ortsspezifisch sind bzw. ihre Bedeutung je nach Ausstellungsort erfahren. Weiter geht es mit Plakaten aus den Jahren 1995 bis 2017, die bereits den Wortwitz und die Wortgewalt des Künstlers zeigen. Der Architekt Kuehn umreißt das Ouevre treffend mit “Arbeiten, die Brücken schlagen, Dialoge eingehen und ungewohnte Perspektiven auf etwas Bekanntes eröffnen”. Die kluge Ausstellungsarchitektur, die mit weißen Wänden eigene Räume schafft, aber auch den Blick freigibt auf korrespondierende Werke, präsentiert gekonnt den Mix aus über 20 Jahren Schaffen.

Lentos-Direktorin Hemma Schmutz, für die es die erste Ausstellungseröffnung in ihrer neuen Funktion war, betonte, dass Kuehn und Lulic das Konzept gemeinsam erstellt haben. Schwerpunkt im Werk des Künstlers ist die Arbeit mit architektonischen, textlichen und skulpturalen Zitaten. “Ich kenne es zwar, aber es ist irgendwie anders”, beschrieb Schmutz, was dies beim Betrachter auslösen kann.

Der in Wien geborene, aus einer halb serbisch, halb kroatischen Familie stammende Lulic greift auch seine Herkunft als Thema auf, mit “Halb-Außen-Blick”, wie er selber sagt. Etwa in der Reihe “Verbesserte Partisanendenkmäler”, für die er abstrakte Skulpturen aus Ex-Jugoslawien verkleinert und in anderem Material und Farbe herstellt. Er selbst sieht sie als “Cover-Versionen mit absichtlich falscher Instrumentalisierung” und ohne Sentimentalität. Als Gegenstück zu den Verkleinerungen hängt im hinteren Teil des Raumes über mehrere Meter die “Hommage Otti Berger”. Die österreichisch-ungarisch-jüdische Bauhaus-Künstlerin starb in Auschwitz und hinterließ viele textile Entwürfe. Diese kleinteiligen Vorgaben monumentalisiert Lulic zu einem großformatigen Vorhang.

Neben Skulpturen sind auch Video- und Tanzarbeiten sowie Arbeiten auf Papier und Architektur zu sehen. In “Reactivation (Circulation in Space)” beturnt Lulic eine statische Skulptur aus Metallringen von Vojin Bakic, die vor dem Museum für Gegenwartskunst in Belgrad steht. Die Abfolge von Dutzenden Fotos gilt als Vorläufer zu Lulics Performances und performativen Videos. Zu sehen ist seine erste Arbeit mit Tänzern, “Space-Girl Dance 2009”, die noch eine “echte” Tanz-Choreografie beinhaltet. Später lässt Lulic quasi Denkmäkler tanzen, gibt den Tänzern lediglich Anweisungen aus der Bildhauersprache. In “Proposals for a Workers’ Monument”, ein Auftragswerk für die Plastikausstellung in der Schweizer Arbeiterstadt Biel, bewegen sich die Tänzer vor und auf der Skulptur “Farbige Baumruine” des Schweizers Franz Eggenschwiler aus dem Jahr 1975.

