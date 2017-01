„Marke Vorarlberg“ im Visier

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: In einer vor geraumer Zeit durchge­führten Umfrage gaben 86 Prozent der Vorarlberger an, mit ihrem Leben zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein. Der Vorarlberger Wert ist der höchste in ganz Ös­terreich. Das Ergebnis ist für LH Markus Wallner „kein Zufall, sondern ein Resultat der Zusammenarbeit vieler Menschen“. Für ihn „ist es an der Zeit, diesem Vorarlber­ger Lebensgefühl einen Aus­druck zu verleihen“, erklärt Wallner. Man wolle deshalb im neuen Jahr eine „Marke Vorarlberg“ entwickeln.

Zu den attraktivsten Regionen

Vorarlberg zähle zu den at­traktivsten Regionen Euro­pas. Auf nahezu einzigarti­ge Weise vereine das Land eine hohe individuelle und soziale Lebensqualität mit einer äußerst innovativen und nachhaltig orientierten Wirtschaft. „Die positive Stimmung im Land ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von nachhaltigen Spitzenleis­tungen, die im Laufe der Jah­re erbracht wurden“, meint Wallner. Dazu zählen für den Landeshauptmann: „Ein konstant hohes Wirtschafts­wachstum, immer mehr Menschen haben einen siche­ren Arbeitsplatz, eine leben­dige Kulturszene, steigende Gästezahlen, beinahe jeder Zweite ist ehrenamtlich tätig, und das Land verfügt über eine enorme landschaftliche Vielfalt.“ Darüber hinaus sei Vorarlberg sicher: „Wir weisen die höchste Aufklä­rungsquote Österreichs auf, besitzen eine verlässliche Inf­rastruktur und ein modernes Netz im öffentlichen Verkehr. Und die Finanzen des Landes sind im Lot, und der Schul­denstand ist niedrig.“

Von verinnerlichten Tugenden

Für ihn ist es „die Vorarlber­ger Art“, die das Land so er­folgreich macht. „Es ist das Miteinander von Mensch, Wirtschaft, Kultur und Na­tur, Traditionsbewusstsein und Fortschrittlichkeit, das Selbstbewusstsein und die gelebte Bescheidenheit so­wie die Weltoffenheit. Die­se positiven Tugenden, die in Vorarlberg verinnerlicht wurden, machen uns zurecht stolz auf unser Land“, betont Wallner. Es sei der pragmati­sche und lösungsorientierte Zugang, der das Land auch in schwierigen Zeiten stabil gehalten habe. Und gerade die vergangenen Monate hät­ten einmal mehr vor Augen geführt, dass es gerade in un­sicheren Zeiten wichtig sei, sich auf seine Stärken und Tu­genden verlassen zu können. Wirtschaft und Gesellschaft seien immer komplexeren und härteren Einflüssen aus­gesetzt. „Die Identität und die besondere Vorarlberger Lebensart zu erhalten, ist eine ganz besonders wichti­ge Herausforderung. Deshalb wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern dieses Wer­tegerüst, diese Vorarlberger Art, zu einer ‚Marke Vorarl­berg‘ verdichten.“

Emotionen verdeutlichen

Die dahinter liegenden Ziele verdeutlicht Wallner so: „Wir wollen diese positive Stim­mung dem Land gegenüber kanalisieren. Einerseits, um unsere Werte und Emotionen zu verdeutlichen, anderer­seits aber auch, um uns von Mitbewerbern durch Indivi­dualität abzusetzen.“ Man werde mit der Entwicklung dieser Marke, die in einem ersten Schritt vor allem nach innen gerichtet sei, in Kürze starten, verspricht Wallner. Als übergeordnetes Ziel wolle man mit der Marke eine star­ke Wiedererkennbarkeit er­reichen, quasi ein Gütesiegel, das die einzigartige „Vorarl­berger Art“ verkörpere.

Pulsierendes industrielles Herz

Vorarlberg stelle für ihn ei­nen attraktiven Lebensraum mit einer erfolgreichen Wirt­schaft und einem pulsieren­den industriellen Herzen dar, betont Wallner. Die hohe Dichte an erfolgreichen, in­ternational orientierten Un­ternehmen und ein starkes Rückgrat aus leistungsfähi­gen Klein- und Mittelbetrie­ben würden wesentlich zur Lebensqualität und zur Si­cherung der Sozialsysteme beitragen. „Unser hochwer­tiger Lebensraum mit intak­ten Naherholungsgebieten trägt ebenso zum Erfolg der Unternehmen und ihrer Mit­arbeiter bei wie international wettbewerbsfähige Rahmen­bedingungen, um die wir uns ständig bemühen müs­sen.“ Der Standort Vorarl­berg sei sowohl für Betriebe als auch für die Bevölkerung positiv aufgeladen, dennoch schlummere noch Potenzial in der „Marke Vorarlberg“.

Genau dort setzt auch die Vorarlberger Industriellen­vereinigung mit Präsident Martin Ohneberg an der Spit­ze an. Die Vereinigung hat im Frühling 2016 unter dem Titel „Vom Mittelmaß zur Exzellenz – Strategie für ein wettbewerbsfähiges, lebens­wertes Industrieland Vorarl­berg“ eine Industriestrategie präsentiert.

Prozess nahm 2016 Fahrt auf

Drei strategische Stoßrich­tungen, nämlich Innovation, Intelligenz und Vernetzung, sowie 35 konkrete Maßnah­men zeigen darin auf, „wie wir die Standortbedingun­gen in einzelnen Bereichen im Vergleich zu den besten internationalen Standor­ten verbessern können, be­tont Ohneberg. Eine dieser Maßnahmen ist die „Marke Vorarlberg“, die ebenso wie alle anderen Maßnahmen di­rekt in Vorarlberg umgesetzt werden könnten. Seither sei bereits einiges ins Rollen gekommen, unter anderem wurde der Handlungsbedarf zur Markenbildung erkannt und der Bildungsprozess nimmt Fahrt auf, freut sich der Präsident.

Südtirol erfolgreiches Beispiel

„Es geht dabei um die Ent­wicklung einer Marke, die das Image des Landes als at­traktiver, wachsender, erfolg­reicher und sicherer Lebens­raum für Unternehmer und Beschäftigte noch stärker nach außen repräsentiert. Es geht um ein Image, das den Bewohnern, insbesondere der jungen Generation, und den Besuchern die Vorteile und Notwendigkeit der Ur­banität und Regionalität Vor­arlbergs vermittelt“, betont Ohneberg. Eine solche Marke könne freilich auch das Bild des Landes nach innen schär­fen und die Identifikation der Bevölkerung mit ihrem Hei­matland stärken.

Als erfolgreiches Beispiel verweist Ohneberg auf Süd­tirol, das sich als integrierte Lebenswelt des 21. Jahr­hunderts positioniert habe. Die Voraussetzungen, dass sich der Standort und damit die „Marke Vorarlberg“ im Wettbewerb um Lebensqua­lität, Arbeitskräfte, Kunden, Know-how und Kapital be­haupte, seien hervorragend. „Jetzt gilt es, mit der einheit­lichen Gestaltung und Füh­rung einer ,Marke Vorarlberg‘ das zusätzliche Potenzial zu erschließen.“