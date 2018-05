Mark Zuckerberg stellt sich Fragen von EU-Politikern

Im Datenskandal um Cambridge Analytica muss sich Facebook-Chef Mark Zuckerberg Fragen von Europaparlamentariern stellen.

Millionen Nutzer betroffen

Der britische Datenschutzpolitiker Damian Collins forderte am Montag im Fall Cambridge Analytica Hilfe von seinen EU-Kollegen an. Der Vorsitzende des britischen Parlamentsausschusses für Medien beklagte, Facebook habe in der Sache bislang einen “Mangel an Transparenz” gezeigt. Wenn Zuckerberg sich dazu entschließe, die Fragen der britischen Politiker nicht direkt zu beantworten, würden die Europaparlamentarier gebeten, entsprechende Antworten einzufordern. Auch bei Collins’ Untersuchung geht es um den Datenskandal und die Verwendung politischer Werbung bei Facebook.