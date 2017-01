Marit Björgen feierte zweiten Sieg nach Babypause

Jubelnde Siegerin Marit Björgen - © APA (AFP)

Marit Björgen hat am Samstag in Ulricehamn ihren zweiten Sieg im Skilanglauf-Weltcup nach ihrer Babypause gefeiert. Die 36-jährige Norwegerin präsentierte sich nach dem Verzicht auf die Tour de Ski frisch und schon gut vorbereitet auf die in einem Monat beginnende Nordische Ski-WM in Lahti. Über 10 km Skating gewann sie 10,7 Sekunden vor der Finnin Krista Pärmäkoski.